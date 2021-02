Težave pred upokojitvijo

Angela Merkel je po ascendentu strelka, ki se ne boji izzivov, vidi širšo sliko in se zna povezovati z drugače mislečimi oz. sodelovati s tujimi državniki. Njen vladar je Jupiter, ki skrbi za srečo in uspeh, položen je v raka, kar ji prinaša sočutje, globoka domovinska čustva, tradicionalne vrednote, potrebo po varnosti in zasebnosti, tesno povezanost z možem. Ker je Jupiter del stelija z Uranom, Merkurjem in Soncem, je služenje domovini njena življenjska pot, hkrati pa to kaže, da kljub vsemu njena prepričanja niso okostenela, ampak napredna, da gleda v prihodnost, je človekoljubna, ima vizi...