Tešky se je odpravil na tek okoli jezera, kjer naj bi bila slovita pošast (Suzy)

Tešky je popkulurni multipraktik: še vedno ureja nastope glasbenikom, dolguje nam še zabavno kuharsko knjigo, najbolj aktiven je na stand up sceni in kot ultratekač. Ti dve strasti je povezal tudi ob nedavnem obisku Britanije, kamor je poletel na tek po brezpotjih okoli Loch Nessa, opravil nekaj stand up nastopov in vmes lovil komike za Festival Panč.

»Tek in nastopi so mi uspeli odlično, Nessie nisem srečal, žal se mi je izmuznil tudi en res dober komik,« povzame izplen, a vseeno napoveduje enega najudarnejših preglednih festivalov komedije doslej.

Na 17. ediciji Panča se bo na Ljubljanskem gradu konec avgusta zvrstilo več kot 25 komikov, z desno roko Majo Monrue skrivata še dva močna domača aduta in enega tujca, opozarjata pa, da omejeno število gurmanskih in VIP-vstopnic kopni rekordno hitro, tako da ljubitelji komedije, ki radi ob ušesih razvajate tudi brbončice, ne čakajte. Program najdete na spletu, vroča novost pa je Petek brez zapor.