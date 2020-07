Tekmovalke MasterChefa poskrbele so za kulinarično avanturo

Takole so gostom zaželele dobrodošlico.

Štiri tekmovalke letošnjega resničnostnega šova MasterChef Slovenija, ki so se združile pod znamko AfterChef, so pred dnevi poskrbele za pravi kulinarični vrtiljak doživetij.inso v Ruski dači navdušile goste, ki so se z velikimi pričakovanji podali na njihovo prvo tovrstno kulinarično avanturo. In navdušenje je bilo res veliko.Kuharske mojstrice so obiskovalce pogostile z doma spečenim kruhom s soljo in oljčnim oljem in predjedjo na žlico, nato pa je sledil ognjemet kreativnosti bodočih mojstric – Tanjina nežna kremna zelenjavna juha s poširanim jajcem, ki jo pripravlja po maminem receptu, Kristinina zelena rižota z mariniranimi škampi, Kajin jagenjček s črno polento, gobovo peno, baziliko in vrtnicami ter Anin pregrešno dobri limonin tart.Ruska dača je tako imenitno preživela kulinarično premiero in se še enkrat izkazala za vilo tisočerih zgodb.