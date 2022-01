Tantrična spolnost je zdravilna in izboljšuje odnos

Prvič ste se preizkusili v novem žanru in združili erotični roman in učbenik – jogijska in tantrična navodila in vaje. Komu je knjiga namenjena? Jo lahko beremo in uporabljamo dvoplastno? Zame je bila ta knjiga izjemen izziv. Čeprav imam veliko izkušenj s pisanjem knjig, člankov in drugih prispevkov, nisem še nikoli napisal romana. Delno temu ustreza moja knjiga Med šamani v Sibiriji, v kateri sem opisal svoje izkušnje, ko sem nekaj časa živel med šamani, a se zdi, da je bila to samo vaja. Kot vsako knjigo lahko tudi to beremo na več ravneh. Nekdo jo bo bral kot prijetno in izredno vzne...