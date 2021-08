Tanja Žagar z Marino in Karlom na morju

Tanja Žagar zna trdo delati, a tudi na polno uživati. Letošnje poletje je kljub posebnim razmeram, ko ni mogla na odre, zanjo še posebno lepo, saj se ji je konec julija izpolnila dolgoletna želja in je njen skoraj štiri leta star sin Karlo postal starejši brat sestrici Marini. Tudi v drugo se je odločila, da ne bo z materinstvom prav nič komplicirala, temveč poslušala sebe in spontano skrbela za hčerko. Kar nekaj dni pred porodom je že preživela na morju in se takoj, ko se ji je zdelo, da je z dojenčico mogoče iti na pot, z družino odpravila na morski oddih. Ob obali je v poznopoletnih dnevnih še posebno lepo, saj ni več množic turistov, neznosne vročine in hude gneče. Tam je zlahka 'vozičkarica', uživa pa tudi Karlo, ki gre sicer z veseljem v vrtec, a je zelo rad tudi z mamico, očkom in sestrico.

