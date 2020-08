Tako zelo sta si podobna

Miki Vlahovič, pevec in kitarist skupine Victory, obožuje svojo družino. Pravi, da so z ženo Petro, hčerko Tio in sinom Markom izjemno uigrana ekipa. Da se odlično razumejo, dokazuje tudi dejstvo, da zelo pogosto skupaj obiskujejo družabne dogodke. Mikijev sin Mark, 23-letni hokejist, je pred kratkim na instagramu objavil fotografijo, na kateri z očetom skupaj čofota v bazenu, ob njej pa je zapisal: »Jaz sem tisti na levi.« Njuni prijatelji so zapisali, da sta kot kopiji, kar je slavnega očeta in njegovega sina spravilo v dobro voljo. Miki je pred kratkim dejal, da je sinu zanimanje za šport prav on položil v zibko, saj je tudi sam navdušen športnik. Sina pa niso zaobšli niti očetovi glasbeni geni. Mark ima po besedah Mikija izjemen talent za petje, je dober kitarist in piše pesmi. Glasbo dojema kot hobi in preusmeritev misli od hokeja ter nekakšen ventil.