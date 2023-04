Tak stric je Domen Valič

Najlepše darilo za njegov rojstni dan je druženje s prvo nečakinjo. Med igro z njo se za Domna Valiča ustavi čas in napolni srce. Uživa v vlogi najboljšega strica na svetu, ki mu je pisana na kožo, saj ga otroci naravnost obožujejo in komaj čaka, da se lahko prelevi v pestunjo. Celo glas se mu spremeni in za nekaj trenutkov še sam postane otročiček.

Prav ljubko je opazovati, kako se trudi zabavati in animirati živahno deklico, ki je glavna zvezda Valičevih. O svojem podmladku igralec že razmišlja, vendar se mu ne mudi z načrtovanjem, čeprav ne skriva želje po sinu ali hčerki. Do takrat raje koristno unovči obiske pri bratovi družini, kjer je vselej dobrodošel, kajti navdušenje v očeh nečakinje, ko skozi vrata vstopi stric, je nepopisno.