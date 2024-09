Tadej Pišek in Vilja Lukan: Najina poroka je bila intimna (Suzy)

V vročih poletnih mesecih si je večno zvestobo obljubilo kar nekaj znanih slovenskih parov, ki so svoje poroke napovedali in pozneje z javnostjo delili tudi poročne utrinke. Za razliko od njih je televizijski in dramski igralec Tadej Pišek o enem najlepših dni v življenju skrivnostno molčal in s svojo najdražjo Viljo Lukan brez velikega pompa stopil v zakonski stan.

»V soboto sva se poročila v najožjem krogu družine in najbližjih prijateljev.«

Dan po njuni poroki, ki se je zgodila zadnji konec tedna pred začetkom novega šolskega leta, se je na družabnih omrežjih pojavil zgolj en posnetek, na katerem mladoporočencema družbo dela štiriletni sin Vito. Tako skrivnostna sta igralec in njegova najdražja, kar je pravzaprav povsem razumljivo, saj zasebnega življenja nikoli nista obešala na veliki zvon. »V soboto sva se poročila v najožjem krogu družine in najbližjih prijateljev. Dogovorila sva se, da o tem ne bova na dolgo in široko razlagala, ker želiva, da ta dan ostane najino intimno doživetje. Zato ni nihče od svatov objavljal slik na družabnih omrežjih. Nedvomno je bil to dan, ki si ga bova zapomnila za vedno,« je za Suzy povedal simpatični igralec.

Spoznala sta se leta 2016, nesrečni zmenek jima bo za vedno ostal v spominu.

igralec Tadej Pišek z ženo Viljo.

Spomladi 2020 se jima je rodil sin Vito.

Edini poročni utrinek, ki sta ga delila na instagramu.

Nedavno nam je zaupal zgodbo o tem, kako je leta 2016 spoznal svojo najdražjo, že leto pozneje je Slovenijo zajela mrzlica zaradi serije Reka ljubezni, v kateri je igral glavno vlogo. »Z Viljo vsako leto decembra praznujeva obletnico prvega zmenka, ki je bil vse prej kot sanjski. Med smučanjem si je namreč hudo poškodovala nogo, jaz pa sem njenega očeta spoznal na urgenci. Velikokrat pozabiva na pravi datum najinega nepozabnega zmenka, a se vsako leto spomniva tega dogodka, ki sva ga označila za uradni začetek najine ljubezni,« se spominja nepozabnega usodnega zmenka.