Srečna Nika Zorjan: končno je postala nevesta (FOTO)

»Nasmejana do ušes in srečna do neba,« je ob fotografiji, ki je marsikoga pustila odprtih ust, zapisala prekmurska pevka Nika Zorjan. Devetindvajsetletnica se je namreč znašla v vlogi čudovite neveste, njeni oboževalci in oboževalke pa so jo spraševali, kdaj se je poročila in kako ji je to uspelo skrivati pred očmi javnosti.

A Nika se ni zares poročila, v vlogi neveste je namreč nastopila v svojem novem videospotu za pesem Ena, dva, tri, ki ga je v svet poslala na dan izida naše nove številke.

Oboževalci so za trenutek pomislili, da je Nika čisto zares svojemu Roku obljubila večno zvestobo.

Glasbeni kolegi in kolegice ob njenem novem izdelku niso mogli skriti navdušenja, mnogi pa se že sprašujejo, kdaj bo Nika zares stopila pred oltar v poročni obleki in večno zvestobo obljubila svojemu Roku Piletiču, s katerim nikoli nista javno potrdila, da sta par. Tisti, ki ju dobro poznajo, verjamejo, da bo napočil tudi ta dan, navsezadnje se je nedolgo nazaj poročil tudi Rokov brat Anej, najmlajši izmed treh bratov.