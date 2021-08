Zvezda Sirius je v ozvezdju Canis Majoris, Veliki pes, od tod ime pasja zvezda, ki napoveduje prihod najtoplejših in najbolj suhih dni, s tem je povezan tudi izraz pasja vročina. Tudi velika piramida v Gizi naj bi bila sezidana v popolni poravnavi z zvezdami, še posebno s Siriusom. Svetlobo teh zvezd so uporabili pri obredih egipčanske religije. Že napredni stari Egipčani so se za pomoč, posvet in vodenje povezovali s Siriusom in kanalizirali sporočila. To starodavno znanje in modrost ponovno obujam in ga predlagam mnogim, katerih življenje je obstalo na mrtvi točki, kjer ni napredka. Kanalizi...