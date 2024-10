Slavni režiser se je rodil na Tajvanu staršem, ki so prebegnili iz Kitajske. Vpisal se je na triletni kolidž in po obveznem služenju vojaškega roka je leta 1979 odšel na študij v ZDA. Med študijem je tam spoznal ženo Jane Lin, prav tako Tajvanko, ki je molekularna biologinja in s katero imata dva sinova. Po diplomi v ZDA je bil kar šest let brezposeln, takrat je žena preživljala družino. Sprva je Ang želel igrati, a je zaradi težav z jezikom pristal na režiserskem stolčku. Na Tajvanu je bil uspešen in že z drugim filmom prejel zlatega leva v Berlinu ter nominaciji za oskarja in zlati globus....