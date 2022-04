Spremembe Luke Basija: postal je prava gospodinja

Pospravlja, kuha, čisti, prepeva in za nameček še skrbi za svoj privlačni videz. Na Koroškem se je namreč vse obrnilo na glavo, odkar je Nastja postala članica šova Znan obraz ima svoj glas. Sin Tai in hčerka Tia sta sicer še premlada, da bi v popolnosti razumela, v kakšen zahteven projekt se je podala njuna mamica, a na srečo je tukaj Luka, ki predobro ve, kako naporni meseci so na sporedu za njegovo drago. Tai uživa v mamičinih preobrazbah in tudi sam že smukne v kakšen kostum, najraje v tistega od Eltona Johna. Razumevajoče in ljubeče jo podpira tudi tako, da postori več hišnih opravil ...