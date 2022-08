Sporočilo ob koncu tedna …

Poslušajte srce. Čas je, da uravnovesite svojo družabnost in samoto. Da se zazrete vase in prisluhnete, kaj si resnično želite, da ne pozabite živeti. Medtem ko sprašujete druge za njihovo mnenje, se morate odločiti po svoje, začutiti sebe, to je vaša odgovornost, ostalo so samo mnenja drugih in ego, ki hoče biti zmagovalec. Ne čakajte, kaj bo jeseni. Bodite zelo jasni o svoji nameri, kajti če niste, bo zmeda zmanjšala vašo moč in čutili boste lahko še večji pritisk okolice. Odmaknite se in čutite. Preživite dan ali dva morda malce drugače. Kaj je za vas v trenutni situaciji sprejemljivo?

Bodite pripravljeni na presenečenja, srečanja, naključja, ki jih pravzaprav ni, ker je vse tako, kot mora biti. Verjemite, da čudeži obstajajo, kajti vsakogar enkrat v življenju najde tudi resnica.

Naredite korak k sebi. Vse ostalo bo sledilo. Poslušajte srce in vse bo drugače. Pot ega vas je v preteklih tednih lahko že zavedla, zato popravite, kar lahko, lotite se vsega skupaj drugače. Čas bo, da uredite še zadnje pogovore, papirologijo in spravite vse na pravo mesto, če ste se selili ali prenavljali dom, prihaja obdobje, ko boste lahko uživali v harmoniji in miru, ki ste ga ustvarjali ves ta čas. Soočite se z vsem, kar vam zre v oči. Ne sramujte se niti solz in se samo prepustite. Morda že zdaj vidite mnogo stvari in odnosov popolnoma drugače. Vse je drugače, ker ste vi popolnoma drugačni.

Ljudje in dogodki iz vaše preteklosti so zdaj del vaše sedanjosti, zato bodite pripravljeni na presenečenja, srečanja, naključja, ki jih pravzaprav ni, ker je vse tako, kot mora biti. Verjemite, da čudeži obstajajo, kajti vsakogar enkrat v življenju najde resnica. Spoznate jo, ko pogledate z notranjimi očmi. Zdaj je našla tudi vas, ko boste razmišljali o preteklosti, svojih preteklih dejanjih, kaj ste naredili brezglavo, iz ega in prenaglo, kaj ste morda zamudili, celo izgubili zaradi neaktivnosti in zaverovanosti vase.

Vedite, da boste, ko se boste soočili s svojo bolečino in strahovi, morda oprostili sebi in drugim, se zahvalili za lekcije, lahko spustili stare rane in razočaranja.

Ohranjajte visoko vibracijo. Hvala, ker ste.

Iz srca,