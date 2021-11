Sporočilo ob koncu tedna …

Čas bo za širjenje vašega zavedanja prek drugih kanalov povezovanja. Moč vibracije je tista, ki kreira vaš jutri in usmerja vašo naravnanost. Ob razpotju vedite, da sami izbirate, kako naprej, da sami kreirate svoj jutri, svojo prihodnost in svoj novi svet. Prav razširjanje vaših obzorij, učenje in pridobivanje novih informacij in izkušenj je zdaj ključ, da vidite, kaj je vaš naslednji korak. Ko se odločite, se ločite od starega sebe.

Pred vami so meseci, ki bodo pomembni pri sprejemanju odločitev. V tem trenutku sta za vas ključni besedi sprejetje in sprevidenje, da ste spoznali resnico. Zdaj imate možnost uravnotežiti področje v življenju, ki vam povzroča težave. Vse, kar ni svetloba, se preobraža. Zlo se zvija od moči luči, ki sije, zato sijte in vedite, da se na kolektivni ravni soočamo z izzivom integritete. Ali resnično, kar mislite, čutite, tudi delate?

Preverite to pri sebi. Uglasite se na frekvenco luči. Zdaj lahko pričakujete, da se v normalnem toku vašega vsakodnevnega življenja lahko zgodi prekinitev in vas prisili v akcijo. Prisiljeni boste v neznano, začeli boste srečevati ljudi, ki vas vidijo, slišijo, ki želijo mir, pravico, ki se borijo za to, kar nam pripada.

Prav v njih boste našli nepričakovano pomoč in vodstvo, ko se boste pomikali prek praga tistega, kar prihaja iz globokih temnih ravni podzemlja. Zdaj boste na vrsti vi in zaupanje. Se čutite varne? Sprejete? Slišane? Upoštevane? Je res v vsaki akciji in v vsem, kar delate zdaj, tudi vaše srce? Ste resnično prisotni? Odločitve, ki jih sprejemate, vam prinašajo nove možnosti, ki odpirajo vrata k izpolnitvi vsega, po čemer hrepenite. Vedite le, da imajo vse stvari in odnosi zdaj višji smisel.

Na vas je, da zaupate, da se bo vse končalo v najvišje dobro vseh nas in vseh vpletenih, ki bodo kmalu odgovarjali za svoje korake. Vse, kar prikrivajo, bo splavalo na površje in se bo pokazalo v luči resnice. Dobrodošli na poti prebujenja. Čas je za vstajenje. Stopite v svoj steber svetlobe, vzemite svojo moč nazaj, kreirajte z novim navdihom in se podajte na pot, ki jo narekuje glas srca.