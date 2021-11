Sporočilo ob koncu tedna …

Vidite, da se zdaj prebujate v nov svet. Se počutite nekoliko negotove, ste neodločni, saj je bila vsa varnost, za katero ste mislili, da jo imate, le utvara? Ne skrivajte več, kdo ste, samo zato, da boste sodili zraven. Morda je čas, da greste naprej za tistim, kar vas vodi iz srca. Sledite čutenju in notranjemu vedenju.

Čas je, ko se vam odpirajo novi svetovi, zato izkoristite priložnost, ki se vam ponuja. Na vas je odločitev, da vstanete in začnete znova.

Sledite vonju. Zaupajte tistim, ki vas vidijo, ki so v resnici prepoznali, kdo ste, tistim, ki jim je mar za vas in vas ljubijo, spoštujejo in cenijo samo zato, ker ste. Zdaj se bo vse pokazalo v pravi luči, tudi vaše oči bodo videle resnico in vaše srce bo predano. Igralo bo melodijo nove ljubezni, nove miline, nove bližine in želeli si boste, da se nikoli ne konča. Čas bo za pomembne spremembe, sicer bo naslednja preizkušnja veliko bolj usodna. Usoda ni nič slabega, je mejnik, ki vam pomaga, da se ponovno povežete s sabo in svojo duhovno esenco.

Novi kreativni projekti so zdaj na poti, lahko pride do spremembe dela ali smeri delovanja. Vse v vas se zdaj uravnava z božanskim načrtom, ki se razkriva. Morda vas celo okoliščine silijo naprej, k premiku, da naredite korak, za katerega še ne veste najbolje, kako bi ga naredili in kdaj natanko. Morda razmišljate o novem rojstvu, spremembi, ki jo želite v svoji okolici, lahko se že selite v drug kraj, iščete globoko spremembo v odnosu, med prijatelji ali se odločate o situaciji, ki že dolgo ni več zadovoljiva. Premik, ki ga morate narediti, zahteva od vas, da spustite zunanje vplive in obveze ter poiščete del sebe, ki je naraven in čist. Ta del vas, ki je povezan z življenjem, in del, ki ve, kaj je dobro za vas.

Ta sveti del, esenca, je tisti del, ki se ne osredotoča na izid, ampak na življenjsko potovanje, rast in razvoj. Ker je čas, ko se vam odpirajo novi svetovi, to pomeni, da izkoristite priložnost, ki se vam ponuja. Na vas pa je odločitev, da vstanete in začnete znova. Zdaj so spremembe pred vrati.