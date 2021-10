Sporočilo ob koncu tedna …

Ne pojasnjujte, samo odprite srce in samo bodite. Bodite to, kar ste, in dobili boste. Če drugega ne, boste dobili nazaj sebe!

Razmislek je pot do jasnosti. Čas je, da postanete odkriti do sebe, da boste razumeli, kar mislite, da si želite. Ali se zavedate in razumete, da bo potrebnih mnogo žrtev in odločitev na poti do tega, kar si želite? Največja žrtev zdaj je vaš večni upornik, bojevnik in diktator, ki vlada v vas ... Vaš ego.Razmislite, kaj si v resnici želite, in vedite, da ne glede na to, čemu se posvetite, vaše obljube ne igrajo nobene vloge, kajti vaša domnevna nirvana bo blatna, umazana in včasih težavna. Nikakor ne bo taka, kot si jo domišljate. Na poti do jasnosti boste večkrat v neravnovesju in morali boste poskrbeti zase, biti odgovorni za svoj del in dovoliti drugim, da so, kar so. To je namreč pot do jasnosti ... Je vaše zavedanje, kdo ste in kakšno vlogo igrate. Prav zdaj se soočate s sabo! Iztegnite roko. Delujte iz srca. Potrkajte na vrata. In naj bo, kar bo. Ne pričakujte, ne zahtevajte ničesar ... Ne pojasnjujte, samo odprite srce in samo bodite. Bodite to, kar ste, in dobili boste.Če drugega ne, boste dobili nazaj sebe. Če imate občutek, da bi morali imeti od življenja več: več izkušenj, več naukov, pa ne veste, kako in kje začeti, bodite pozorni, saj vam življenje prav zdaj ponuja nove priložnosti. Odprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo, če se boste povezovali, ter se premaknite naprej z močjo, veseljem in modrostjo ... Vse staro pustite za sabo. Zastavite si cilje, naredite načrt in sledite srcu. Prisluhnite trenutku ... Kaj vam pravi? Kaj si vaše srce želi prav zdaj? Po čem hrepeni? Se oklepate stvari, ki bi jih morali že zdavnaj izpustiti? Se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja? Čas je za korak nazaj k sebi.Ne glede na okoliščine je pomembno opazovati, kaj čutite, in ugotoviti, ali vas sistem vaših prepričanj o trenutni situaciji morda ne omejuje in vas še naprej vleče navzdol. Ko boste naredili svoje notranje delo in sprejeli odločitve, počakajte, da čas naredi še ostalo.