Sporočilo ob koncu tedna …

Čas je, da izrazite jasno namero, kakšno prihodnost si želite, kaj želite zase in kaj kreirate. Ne pozabite na fokus!

Bodite zavestna prisotnost. To pomeni, da ste v vsakem trenutku dneva popolnoma odgovorni in po svojih najboljših zmožnostih skladni s svojimi dejanji, odzivi in besedami. S svojim umom, odzivi in telesom ste v vsaki situaciji zavestni in se zavedate, da ste vi tisti, ki v vsakem trenutku izbira, kaj bo naslednji korak v življenju, in ne obratno, da življenje izbira vas. Pred vami bo izziv …Bolj ko boste želeli izpolniti obljubljeno, bolj boste ugotavljali, da vam stvari uhajajo iz rok. Pojavile se bodo zamude vseh vrst in občutek, da ste pristali na zelo trdih tleh. V vas se bo aktivirala analitičnost, potreba po ukvarjanju z malenkostmi, ki bi v vas znala spodbuditi potrebo po samoiniciativnosti, kar pa se lahko izrazi kot pretirana kritičnost in ukvarjanje z nepotrebnimi skrbmi, tečnarjenje in kritiziranje. Globoko se zazrite vase … Vaš kritični um se bo lahko iztiril. Čas je, da poskrbite zase in se postavite na prvo mesto! Predvsem je pomembno, da ste zavestni opazovalec svojega življenja, saj boste tako uravnotežili in poenostavili stvari in odnose. Želeli si boste doseči jasnost pri pomembnih stvareh.Čas je, da izrazite jasno namero, kakšno prihodnost si želite, kaj želite zase in kaj kreirate. Ne pozabite na fokus, saj je temelj za dober in svež začetek, za nove načrte, nove zamisli, skozi katere se boste postavili zase, za svoja prepričanja, za prihodnost in boljše življenje. Morda boste ugotovili, da ne komunicirate dovolj odkrito in jasno ter da so ljudje okoli vas zato pogosto zmedeni, kajti žal ne morejo ugibati, kaj si želite, občutite ali pričakujete. Izrazite se jasno, povejte jim, kaj si želite. Ne bojte se povedati resnice, kaj potrebujete in česa ste v življenju tako lačni ... Morda so to pohvale, podpora, nežnost, pomoč, morda morate samo nekomu zaupati in povedati, kaj do njega v resnici čutite ...Vedite, da ne morete ničesar izgubiti, če ste odkriti in dovolj jasni. Za svojo negotovost ali zmedo ni treba kriviti ali obtoževati drugih, le jasno povejte, kar želite. Poglejte drugače ... Poglejte vase s sočutjem tako do sebe kot drugih.