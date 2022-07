Špela Močnik je po ascendentu odprta, optimistična strelka, ki rada raziskuje, odkriva svet in tuje kulture. Neptun na ascendentu hkrati mehča njeno ognjeno energijo, ji prinaša intuicijo, sočutje, a tudi naivnost, občutljivost in nagnjenost k idealiziranju in sanjarjenju. Njen vladar je v tehtnici, kar pomeni, da zna sklepati kompromise in najti srednjo pot, večkrat pa je vanje celo prisiljena, saj je tik ob njem strogi Saturn. Po eni strani ji prinaša red, disciplino, ambicioznost ter daje strukturo njeni sicer rahlo odzemljeni naravi. Čeprav ji postavlja na pot izzive in lekcije ter jo omej...