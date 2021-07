Špadni fantje z Nino do zlatega zmaja

Nina je pevka, diplomirana medicinska sestra, žena in mamica.

Brane Klavžar in Romana Cafuta sta avtorja zmagovalnega valčka Špadnih fantov z naslovom Ne pozabi.

»Po izobrazbi sem diplomirana medicinska sestra in sem redno zaposlena v specialistični ambulanti kirurške poliklinike Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru,« pravi, ki je že devet let srečno poročena s. »Prav letos, ko bom dopolnila 33 let, se je najina družina še povečala, tako da imava zdaj že tri deklice. Zadnja se nama je letošnjo pomlad pridružila. Njihov tatko je tako presrečen med samimi pupami in že zelo spreten s pričeskami in lakiranjem nohtov,« se pošali.Po horoskopu je levinja, predvsem pa je zelo vesela in družabna pevka z zavidljivo glasbeno zgodovino in podlago. »Odkar pomnim, pojem! V srednji šoli sem začela obiskovati pouk solopetja na glasbeni šoli v Ajdovščini, kjer sem program tudi uspešno zaključila. Med študijem petja sem bila na več pevskih tekmovanjih, na katerih sem dosegla kar nekaj lepih rezultatov. V okviru solopetja sem imela veliko priložnosti peti v spevoigrah, na raznih koncertih doma in v tujini, komornih sestavih, prav tako sem sodelovala z Zborom Slovenske filharmonije, s katerim sem bila na enomesečni turneji po Evropi s svetovno operno divo,« našteje nekaj vrhuncev svoje kariere.Pozneje je projektno sodelovala celo z zborom Ljubljanske opere, večkrat pa tudi z zasedbo Tamburjaši iz Vipave, s katerimi so skupaj posneli zgoščenko. »Še vedno pa pojem v mešanem pevskem zboru Duri Col in pri cerkvenem zboru,« zaključi pripoved o svojem bogatem glasbenem udejstvovanju Nina, ki se je leta 2007 pridružila narodno-zabavnemu ansamblu Gorski cvet in z njimi ostala do konca glasbene poti leta 2013. S pevcem omenjenega ansambla,, sta v narodno-zabavni različici premierno izvedla opereto Kneginja Čardaša.Sledilo je nekaj let glasbenega premora, potem pa je Nino poklicalin jo povabil k Špadnim fantom. Z njimi je leta 2018 začela pisati novo poglavje, saj do takrat fantje sploh niso imeli pevke. In očitno je bil njen prihod premišljena odločitev, saj so z njo še isto leto začeli pobirati nagrade na festivalih. Letos so se skupaj razveselili zlatega zmaja na 29. Vurberškem festivalu, na katerem so Špadni fantje strokovno komisijo, komisijo radijskih postaj in občinstvo prepričali s čutnim valčkom Ne pozabi, ki sta ga ustvarilain. Nina pa se je tega festivala izjemno veselila, kot bi slutila, da se bodo na koncu veselili najvišje nagrade.»Romana je imela pri pisanju besedila v mislih svojega sina, jaz pa sem skladbo odpela z mislijo na svoje tri deklice,« nam je zaupala srčna in simpatična Nina. Besedilo za nagrajeni valček Ne pozabi je bilo po mnenju komisije tretje najboljše na letošnjem festivalu, tako da je nagrado prejela tudi Romana.