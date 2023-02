Slovo brezčasne lepotice Raquel Welch: gledalci so oboževali njeno postavo.

V 83. letu starosti je umrla igralka, ki je postala velika zvezda šestdesetih in sedemdesetih let. Rodila se je kot Jo Raquel Tejada, po očetu je bila bolivijske, po materi pa ameriške krvi. Odraščala je v katoliški družini, od malega si je želela nastopati. Deset let je trenirala balet in ga pri 17 letih opustila, ko ji je učitelj rekel, da nima prave postave za profesionalni balet. Pri devetnajstih se je poročila s svojim srednješolskim fantom Jamesom Welchem, s katerim je imela dva otroka. Obdržala je njegov priimek, čeprav se je poročila še trikrat po njuni ločitvi.

Začela je z manjšimi vlogami, eno celo v Elvisovem filmu, producenti pa so jo prepričevali, naj se preimenuje v Debbie, saj je bilo njeno ime pretežko izgovorljivo. Uprla se je in kmalu se je izkazalo, kako prav je imela. Med zvezde jo je izstrelila vloga divjakinje v filmu Milijon let pred našim štetjem. Režiserji so jo zelo radi prikazovali v bikinikah, a Raquel je upodabljala tudi močne ženske like, ki so ji pomagali razbiti sloves navadnega seks simbola.

V filmu Milijon let pred našim štetjem je igrala jamsko žensko.

Že leta 1970 je v kontroverznem filmu Myra Breckinridge igrala transspolno junakinjo v želji, da bi jo filmski kritiki jemali resneje kot le pin up dekle. Leta 1974 je za vlogo v filmu Trije mušketirji prejela zlati globus za najboljšo filmsko igralko v muzikalu ali komediji. Čeprav se je poročila štirikrat in se je o njej govorilo, da je živahna med rjuhami, je sama dejala: »Tistega, kar počnem na velikem platnu, ne morete primerjati z mojim zasebnim življenjem. Nisem bila vzgojena, da bi bila seks simbol, to ni v moji naravi. Da sem to postala, je bil verjetno eden najbolj ljubkih, najbolj glamuroznih in srečnih nesporazumov.«

Mnogi še danes pravijo, da uteleša ameriški ženstveni ideal. Njena erotična lepota je pripomogla k temu, da so bile uspešne tudi njene poslovne poteze, saj je prodajala posnetke svoje vadbe in ustvarila nakit in kozmetiko ter prestižno linijo lasulj.

Gledalci so oboževali njeno postavo.