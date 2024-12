Slovenski okusi Bruna Šulmana: posebna kulinarična naloga (Suzy)

Trenutno Bruno Šulman dela v restavraciji z eno Michelinovo zvezdico Il Carpaccio. »Vem, da je kulinarika zelo obširno področje, in zdi se mi, da moram še nekaj časa nameniti učenju. Nekaj časa bi rad ostal v tujini in nabral še nekaj izkušenj v najboljših restavracijah na svetu, me pa vleče nazaj v Slovenijo, saj moja želja ostaja lastna restavracija, najraje v Ljubljani,« pravi.

Zdaj je popolna

A se je pred kratkim vrnil s posebno kulinarično nalogo. Kot ambasador in promotor Maestra je ob praznovanju 70-letnice novi mešanici začimb dal svoj zadnji pečat in prilagodil recepturo, za katero meni, da je zdaj popolna. Na prireditvi na ljubljanskem gradu je ustvaril tudi nekaj slovenskih jedi, s katerimi se nova mešanica odlično ujame: govejo juho z raviolom iz mesa, pečenim zeljem na posteljici iz kreme kislega zelja, pomarančno marmelado in lešniki, svinjsko ribico z ocvrtim peteršiljem in korenjem z emulzijo bučnega olja ter pehtranovo potico.

Bruno pravi, da mu je bilo iskanje pravih razmerij začimb v izziv in veselje.

Pogosto uporablja maslo

»Francoska in slovenska kulinarika sta si precej različni, slovenska je precej bolj preprosta in rustikalna, veliko kuhanja se pogosto 'dogaja' v eni posodi, medtem ko v francoski kuhinji tudi preproste jedi zahtevajo več časa in načinov priprave. To seveda ne pomeni, da je francoska kulinarika boljša, je le nekoliko bolj prefinjena, včasih bolj bogata, nedvomno pa je slovenska bolj domača in topla. Sestavina, ki zelo povzdigne francosko kulinariko, je seveda maslo, ki ga kuhinji pogosto uporabljam,« pove in doda, da se Maestrova začimbna mešanica za slovenske jedi najbolje izkaže v različnih juhah, enolončnicah in obarah, odlično bi se znašla tudi v francoski čebulni juhi ali kot dodatek znani jedi blanquette de veau oz. telečji enolončnici.