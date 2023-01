Skrivnostna Tina Gaber in Robert Golob: občutljiva za uspešne moške

Smo sredi nekakšne tihe medijske bitke, kdo bo izbrskal bolj ekskluzivno informacijo o intimnem razmerju med Tino Gaber in premierjem Robertom Golobom. Oba sta se zavila v molk. Celo prijateljem in bližnjim ne želita polagati računov o tem, kaj se plete med njima.

Poznata se še iz časov, ko je bil aktualni mandatar glavni v podjetju Gen-i.

Ni skrivnost, da se poznata še iz časov, ko je bil aktualni mandatar glavni v podjetju Gen-i, kjer je bila zaposlena Tinina sestra Urška. Gabrovi dekleti sta očitno tako zelo navdušili Goloba, da je mlajšo vzel v svoj kabinet, starejšo pa je spustil še bližje, kar do srca. Lahko bi rekli, da v njihovem primeru vse ostane v družini. Pot v večno mesto, kjer so ju v javnosti prvič videli skupaj, naj ne bi bila prva doslej, saj se jima je uspelo dobro izmikati javnosti. To za Tino niti ni takšen zalogaj, ker je vajena družbe uspešnih moških in se zaveda, da je treba obdržati zasebnost.

Dobro se znajde med poslovneži, ki lahko konkurirajo njeni bistri glavi; nikakor ni plitka, niti naivna, ampak zelo dobro ve, kaj hoče. Tokrat si je zaželela najvplivnejšega politika v Sloveniji, za katerega je zelo zagreto navijala in kot lobistka tudi lobirala pri zadnjih državnozborskih volitvah.