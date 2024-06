V Istri padec jadralnega padalca iz Slovenije, na teren poslali reševalce

Županijski center 112 Pazin je v soboto ob 13.26 prejel obvestilo o padcu jadralnega padalca na območju občine Kaštelir Labinci v Istri, so sporočili iz Uprave civilne zaščite.

V reševalno akcijo so bile napotene pristojne službe. »Policisti so okoli 13.35 prejeli obvestilo o padcu jadralnega padalca pri Kaštelirju. Gre za mlajšega moškega, državljana Slovenije, ki je bil zaradi poškodb prepeljan v puljsko bolnišnico. Policisti ugotavljajo okoliščine nesreče,« so še sporočili iz PU Istre.