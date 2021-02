Skakalec je posnel tretjo pesem

Ni skrivnost, da je smučarski skakalec Žiga Jelar izjemno nadarjen glasbenik, ki je te dni predstavil svojo tretjo avtorsko skladbo, tokrat v angleškem jeziku. Pesem Would you go with me nas popelje v poletne dni, čas brezskrbnosti in novih avantur. Predstavlja zgodbo o dekletu, s katerim sta preživela lepe trenutke, a so ti ostali le v spominih. »V angleščini je pesem predvsem zaradi večjega števila poslušalcev iz tujine. Želel sem jim dati nekaj, s čimer bi se jim lahko približal ne samo z melodijo, temveč tudi z besedilom,« pravi Žiga, ki je razkril, da je izpovedna pesem nastajala že med prvo karanteno. »Vadil sem lahko le doma, zato je bilo več časa za ustvarjanje. Sezona se je po tem hitro začela, zato sem moral najti čas med tednom, ko ni bilo treningov, da nam jo je uspelo posneti tudi v studiu, pozneje pa ob prostem vikendu še video­spot,« pravi mladi skakalec, ki bo po koncu športne kariere zagotovo resneje zajadral v glasbene vode.

