Sin Danijela Popovića je končno zaročen! (Suzy)

Po tem, ko se je pevec Danijel Popović udeležil dveh resničnostnih šovov, slovenskega Kmetija slavnih in hrvaškega Farma znanih, se je v šov Ženim sina prijavil tudi njegov sin Sebastian, ki živi v Zagrebu in je glasbenik, tako kot oče. Vendar v šovu ni našel ljubezni, ta se je postavnemu mladeniču zgodila v resničnem življenju. Lepa stevardesa Magdalena ga je čisto očarala in mu ukradla srce. Mladenič je tako zelo zaljubljen, da jo je po pol leta znanstva zaprosil za roko. »Želim si, da bi mi na poroki zapel oče,« je povedal mlajši Popović. Oče mu bo željo seveda z veseljem izpolnil. Poroka bo hkrati dober razlog za družinsko srečanje. Danielova hčerka, Sebastianova sestra, namreč živi v Kanadi, stike pa jim seveda omogoča sodobna tehnologija, za kar so zelo hvaležni.