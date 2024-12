Še eno zasluženo priznanje za parašportnika Dejana Fabčiča (Suzy)

Parašportniki so dokaz, da se da premagati še tako velike ovire. Navdih mnogim je nedvomno tudi Dejan Fabčič, ki se je rodil brez obeh golenic, vendar je kljub temu diplomiral iz medicine in postal odličen športnik. V teh decembrskih dneh je moral mladi zdravnik kar dvakrat športna oblačila in belo haljo zamenjati za suknjič in hlače.

Najprej za prireditev Športnik leta in sprejem pri predsednici Nataši Pirc Musar, nato še za prireditev v čast dosežkom parašportnikov, ki sta jo vodila Mateja Pintar in Sašo Jerković. Dejan je na odru užival od prve do zadnje minute, še posebno, ko je prejel priznanje za najboljšega športnika leta za osvojeno bronasto kolajno na paraolimpijskih igrah v Parizu v konkurenci mešanih lokostrelskih ekip z Živo Lavrinc.