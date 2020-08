Sašo Avsenik je vesel vsakega nastopa

Poslanstvo glasbenikov je širiti dobro voljo in zabavati ljudi, zato so te dni še posebno žalostni, ker zaradi omejitev (še vedno) ne smejo na odre, kajti to je njihovo poslanstvo, pa tudi vir preživetja. Za Saša Avsenika, ki mora poskrbeti še za preživetje sedemčlanske zasedbe ansambla, je odgovornost toliko večja. Po njegovih besedah morajo za pokritje vseh stroškov na leto imeti več kot 150 nastopov, ki jih večinoma oddelajo v tujini, saj so tam zelo zaželeni in cenjeni.



Letos jih seveda ne bo, zato je vodja zasedbe Avsenik toliko bolj vesel vsakega nastopa in s tem tudi zaslužka. Nedavno so jih povabili na igranje na poroko sina znanega ljubljanskega odvetnika. Mladi par je poročil ljubljanski župan Zoran Janković, svate pa je nato med drugim zabaval Sašo s svojo zasedbo. Niso skrivali veselja nad vrnitvijo na oder. Čeprav skoraj nimajo koncertov, pridno vadijo in snemajo filmčke, so bili v odlični (glasbeni) kondiciji.