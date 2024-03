Lahko rečemo, da je ena naših najbolj legendarnih voditeljic. Obraz, ki ga poznamo le v kombinaciji s širokim nasmeškom, ne glede na trnovo pot, ki jo je prehodila. Danes ljudem nudi pomoč in oporo pri krepitvi samopodobe, javnem nastopanju, osebni uspešnosti, brskanju po sebi in predvsem notranjem razvoju. Ob številnih nazivih in veščinah pa je najprej in predvsem mama petim otrokom in zdaj že dobro leto dni tudi babica. Saša s svojimi petimi otroki na Mančini poroki FOTO: osebni arhiv Poznamo vas kot skoraj večno optimistko. Vas je optimizem kdaj minil? Ne. Če že, le za kratek čas. Optimi...