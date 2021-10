Sanjsko leto Nataše Matjašec Rošker

Letošnje poletje je bilo eno najbolj delovnih za prekmursko igralko Natašo Matjašec Rošker. S predstavo Medeja je gostovala na Češkem, razveselila se je tudi nagrade Adelaide Ristori za najboljšo igralko festivala Mittelfest 2020 za uprizoritev Immaculata (Brezmadežna), s katero je igralski ansambel SNG Maribor v Čedadu gostoval septembra lani.

Precej časa pa so se pripravljali na mednarodno koprodukcijo, v kateri je režiser Janez Pipan postavil na oder​ delo Draga Jančarja To noč sem jo videl, Nataša pa v predstavi igra glavno vlogo. Svoje delo je odlično opravila in dobila pohvale tako občinstva kot kritikov, že kmalu pa se ji je mudilo na pot. Tokrat v Moskvo, kjer je z Immaculato nastopila na prestižnem mednarodnem festivalu monodrame Solo, ki ga organizira gledališki center Na Strastnom in je dogodek brez primere.

Na njem gostujejo gledališke zvezde svetovnega formata, ki so festivalu zagotovile edinstveno mesto med najpomembnejšimi gledališkimi dogodki ne le v Rusiji, ampak tudi v tujini. Kaže, da za Natašo ni ovir!