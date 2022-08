Salome na plaži: Nudizem je prava svoboda

Odvreči oblačila in se brez zadržkov zlekniti na plažo je približek nebesom, pravi Salome, zaprisežena nudistka in zagovornica vsega, kar je povezano z naravo.

»Kot otrok sem 'gor zrasla' v enem največjih in najslavnejših nudističnih kampov na Jadranu, ki je bil na mojem rodnem otoku Rabu. Gre za navado oziroma vzgojo, da s tvojim telesom ni nič narobe, in kadar so vsi goli, izginejo predsodki. Zdaj, ko sem odrasla in živim javno življenje, se še vedno rada sončim ali poležavam pod borovci brez kopalk, le da je odvisno, kje sem. Radovednost in zloba ljudi sta postali že tako nevzdržni, da moraš biti pozoren, saj so nekateri pripravljeni brez tvoje vednosti in dovoljenja narediti kak fotografski posnetek. Tisti najbolj predrzni in perverzni pa so zmožni vse skupaj prodati tabloidom. Zato sem pazljiva in poiščem kakšen samoten zaliv, najraje z naravno senco, da se lahko hladim pod njo odeta zgolj v kožo, kajti ni bolj neprijetnega občutka kakor sušiti mokre kopalke na telesu,« nam zaupa Salome.