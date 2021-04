S solzami je ganila svet

Eden najbolj ganljivih prizorov, povezanih z letošnjo podelitvijo grammyjev, je bil posnetek pevke in komičarke Tiffany Haddish, ki je med oddajo v živo izvedela, da bo prejela kipec, in pred kamero bruhnila v jok. Prva temnopolta dobitnica grammyja po 35 letih je ob pomembnem dosežku lahko podoživela svojo pot do uspeha, ki ni bila lahka, in znova ozavestila, kako zelo resnične so besede, ki jih je napisala v avtobiografiji The Last Black Unicorn (Poslednji črni samorog): da lahko vsakemu uspe, ne glede na to, kaj vse je v življenju prestal.



Njeno otroštvo so zaznamovali odhod očeta, očimov poskus umora njene matere s pokvarjenimi zavorami in mamina shizofrenija, zaradi katere je morala pevka pozneje skrbeti za dva polbrata in polsestri. Pri 17 letih jo je posilil policijski kadet, nekaj časa pa je bila tako revna, da je živela v avtu in ni imela niti za hrano.



Smeh je bil že od malega njen angel varuh – reševal jo je pred tem, da bi zapadla v obup, in ji pomagal, da se je izmazala iz težkih okoliščin, denimo, ko so se nanjo spravljali sošolci. Prav zato se je odločila, da bo širila smeh. »Verjamem, da je moje poslanstvo, da prinašam ljudem veselje, jih spravljam v smeh in delim z njimi svojo zgodbo, da jim bo lažje,« piše v knjigi.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: