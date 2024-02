S preprostimi rituali do popolnega jutranjega videza (Suzy)

Ne, skrivnost popolnega jutranjega videza niso ličila, pač pa nekaj preprostih jutranjih ritualov, ki se jih lahko brez težav držite.

Svež začetek

Da telo zjutraj poženemo v tek na optimalen način, začnimo jutro s kozarcem vode z limono in medom. Ta zdravi napitek nas bo na naravni način prebudil in osvežil, hkrati pa poskrbel za vitamine in minerale, ki jih telo potrebuje za nemoteno delovanje.

Voda je ključna za lepo kožo, vitamini in minerali v njej pripomorejo k zdravim lasem in nohtom. Pljusk hladne vode oziroma umivanje obraza s hladno vodo bo pomagalo, da zabuhel videz izgine, škropljenje kože z njo pa naj bi dolgoročno ugodno delovalo tudi na pojav gub – če se boste redno umivali s hladno vodo, jih boste imeli manj.

Jutranja vadba

Znano je, da vadbo, ki se je lotimo zjutraj, lažje obdržimo na urniku več mesecev, celo let, v primerjavi s tisto, ki jo uvedemo v urnik v popoldanskem času. Če torej želite poskrbeti za razgibanost in čvrste mišice, raje telovadite zjutraj. Morda se boste morali zaradi tega zbujati nekoliko bolj zgodaj, vendar se splača. Pa smo pri naslednji točki!

Vstanite bolj zgodaj

Morda ste nagnjeni k poležavanju ali menite, da jutra res niso za vas, a tudi v tem primeru je bolje, da si budilko nastavite na pol ure prej kot običajno. To vam bo namreč omogočilo, da v miru vstanete in si vzamete nekaj minut zase, denimo ob branju časopisa, poslušanju radia, listanju reklamnih letakov, meditiranju ali ponavljanju pozitivnih afirmacij. Vzemite si zjutraj tistih nekaj minut zase, saj boste tako v nov dan stopili dobre volje. Dobra volja in privlačen videz pa hodita z roko v roki.

Jutranja prha

To je veliko več kot samo umivanje. Poskrbi za prekrvitev in kanček razvajanja ter nas na kar se da prijeten način popelje v nov dan. Za čvrstejše noge in proti krčnim žilam se prhajte izmenično s hladno in toplo vodo.

Dober zajtrk

Zajtrk pojejte, ko ste lačni. Če je to šele ob desetih, ni s tem nič narobe, tako boste le še podaljšali nočno postenje, kar je dobro za ohranjanje vitke postave, hkrati je še zdravo. Če ne verjamete, preverite novo prevedeno knjigo zdravnika Tima Spectra Resnica na pladnju (Založba Mladinska knjiga). Strokovnjak med drugim odsvetuje uživanje sadnih jogurtov, saj vsebujejo preveč sladkorja, v knjigi pa razkrije še številne druge prehranske zmote in neresnice.

Če vas bolj mika, da bi kopirali zajtrk kake zvezdnice, denimo večno mladostne Jennifer Lopez, vam lahko povemo, da pevka menda najraje zajtrkuje proteinski smuti z grškim jogurtom in borovnicami.

Poslušajte glasbo

Glasba pomirja in nas spravi v dobro razpoloženje, ki je ključ do dobrega jutranjega videza. Med oblačenjem si predvajajte najljubše popevke, ki vas spravijo v dobro voljo, ali prisluhnite klasičnim avtorjem med zajtrkom. Prav klasična glasba naj bi pomirjala, kar vam bo nemara prišlo prav, če ste pretirano zaposleni in se vam zjutraj vedno mudi.