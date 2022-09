GLASBENICA

Romana Krajnčan: Otrokom moramo zaupati

Le kdo ne pozna družine Krajnčan? Romana poje in piše pesmi za otroke, vsi imamo v spominu njene otroške pesmice in šansone, Lojze je priznan jazzovski dirigent, skladatelj, aranžer in pozavnist, starejši sin Kristijan odličen bobnar in violončelist ter avtor glasbe zavidljive širine, najmlajši Žigan, ki ga je širša javnost lahko spoznala v šovu Slovenija ima talent, pa navdušuje s svojimi gibalnimi in vokalnimi sposobnostmi.