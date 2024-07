Renata Bohinc in Bine Zorko: Na morju si polnita baterije (Suzy)

V Suzy smo prvi razkrili svežo ljubezen ene najlepših Slovenk Renate Bohinc. Nekdanja žena skakalnega šampiona in mama treh otrok je zaradi vseh preizkušenj, ki so se ji dogajale, skoraj izgubila vero v ljubezen. »A življenje ubira svoja pota in res ni konca do konca. Mene je doletela, ko sem najmanj pričakovala. Z mojim Binetom Zorkom iz Ruš pri Mariboru, ki živi v Ljubljani in je član skupine Happy Ol'Mx Weasel, ki izvaja irsko punk glasbo, se imava lepo,« je povedala. Nedavno sta si privoščila zasluženi dopust. Še dobro, da si zaradi slabih izkušenj ni zaprla vrat, saj bi bila v nasprotnem prikrajšana za številne lepe trenutke v dvoje, ki jima jih zdaj zlepa ne zmanjka. Bine svojo drago razvaja, z veseljem prisluhne njenim željam, tudi na morju v hrvaški Istri jima dnevi prehitro minevajo. Renata je skromna ženska, ki zna uživati v drobnih lepih trenutkih – skupnih sprehodih, kavah, prijetnih druženjih. In na morju, kjer je edina obveznost le, da se imaš lepo, jima je še toliko lepše.