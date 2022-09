Rebeka Dremelj in Alfi Nipič: ganljivo srečanje v zaodrju

Pred dnevi je na nekem dogodku nepredstavljivo veselje preplavilo pevko Rebeko Dremelj in legendarnega Alfija Nipiča, ko sta se njuna pogleda po dolgem času spet srečala. Rebeka je bila vesela, da je po preboleli bolezni tako dobro okreval, a pretresena, ko ji je Alfi priznal, da so ga pred meseci nekateri že kar odpisali.

Njun objem je bil topel kot nekdaj.

»Spomnim se, da ko sem zbolela jaz, so nekateri prav tako že govorili: 'Vprašanje, kaj bo.' Ljudje znajo res prehitro priti do zaključka! Ampak na srečo ni vse samo črno ali belo. Svet je zelo pisan. Tudi mavričen! In povem vam, da bo tale gospod še dolgo glavna zvezda in živa legenda vsakega slovenskega silvestrskega večera,« pravi o snidenju z Alfijem. Razveselila pa se je tudi informacije, da legendarni pevec praznuje rojstni dan 17. septembra, tako kot njena prvorojenka Šajana, ki je pred dnevi dopolnila deset let.