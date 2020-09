Razneženi Jan Plestenjak: Družina mi pomeni vse

Kip očeta Miroslava ga je spomnil na 25. obletnico njegove smrti.

Redko se zgodi, da sepokaže v svojem najbolj intimnem okolju, obkrožen le z najdražjimi. Tokrat je naredil izjemno in ovekovečil popoldne, ki ga je preživel z mamoin bratom, ter poudaril, da mu družina pomeni največ v življenju. Svoje si še ni ustvaril, zato pa toliko raje preživlja čas s tistimi, ki mu stojijo ob strani že ves čas njegove kariere. Na začetku ga je podpiral tudi oče, vendar se je žal prekmalu poslovil in Jan mu je takrat posvetil pesem Pogrešal te bom.Nedavno je obeležil četrt stoletja od njegove izgube in v ta namen citiral verze čutne balade: »Nebo mi bo bralo tvoje zgodbe vse noči.« Oče je bil namreč pilot, zato se pevec večkrat zazre med oblake, tako kot je to počel v otroštvu, ko je čakal na očetovo vrnitev s službene poti.