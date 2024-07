Razkrila sta ime četrtega otroka (Suzy)

Ne gre za to, da sta rada skrivnostna, pravita Blake Lively in Ryan Reynolds, le ne zdi se jima strahotno pomembno svetu naznanjati, kako sta poimenovala svojega otroka. Tega sta se držala pri prvih treh hčerkah, katerih imena sta razkrila povsem naključno.

Par je žarel na premieri Ryanovega filma.

Ko je igralka rodila tretjo hčer, je tesna prijateljica para Taylor Swift v svoji skladbi Betty zapela o treh izmišljenih likih, ki jih je poimenovala po njunih otrocih: James, Inez in Betty. Ravno zato so igralca na dolgo in široko dražili, ali bo ime otroka naznanila prav pop pevka, vendar se je to spet zgodilo spontano. Na premieri svojega novega filma Deadpool in Wolverine se je namreč igralec zahvalil ženi in otrokom, ki jih je naštel z imeni: James, Inez, Betty in Olin. Ali je najmlajši član družine ženskega ali moškega spola, tako še ne vemo, čeprav korenine imena pravijo, da gre za nordijsko deško ime.