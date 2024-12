Primož Petkovšek - Petko: Prej sem tragični lik kot srečni junak (Suzy)

Med brskanjem po spletu sem hitro dojela, da se neradi izpostavljate v medijih in ni mogoče najti veliko intervjujev, v katerih bi človek izvedel kaj več o vas. Zakaj? Tisti, ki to želijo, me lahko pokličejo. Slovenija je majhna in ljudje me srečujejo na vsakem koraku. Zakaj bi torej razlagal, kje sem in kaj počnem?! (smeh) Vesela sem, da ste predlagali sprehod po Mostecu, kamor se lahko človek umakne od mestnega vrveža in nima občutka, da je sredi prestolnice. Vaju lahko s psičko Clooney tukaj pogosto srečamo? Seveda. Ta lokacija je odlična rešitev, kadar imam obveznosti. Ponuja številne m...