Primož in Lora sta si vzela čas in nazdravila

Redki so trenutki, ko si lahko med tekmovalnim urnikom Primož Roglič in Lora Klinc vzameta čas zase, zato jih še toliko bolj cenita. Bilo je kratko in sladko, kot je dejal naš kolesarski velemojster ob zakonskem pobegu med vinske gorice.



Z drago sta nazdravila izjemni sezoni, kronani s tretjo zgodovinsko zmago po Španiji in senzacionalnim naslovom olimpijskega prvaka. Vendar nista smela pretirano okušati opojne kapljice, saj je moral Rogla že kmalu za tem na nove dirke, njegova Lora pa s sinčkom nazaj k dnevnim rutinam.



Pred njimi je le še nekaj napornih tednov, ko bodo vsak na svojem koncu, potem pa si bosta končno lahko oddahnila in se skupaj posvetila družinskim radostim.



