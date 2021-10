Lepa svetlolaska se je v novi vlogi dobro znašla, prav pomirjena pa je, ker ve, da njen partner Nikola spretno poskrbi za otroka, medtem ko je ona v službi. Najlepši čas je družinski. »Enkrat novinar, vedno novinar. To ni samo služba, temveč način življenja. Čeprav zelo uživam v družinskem življenju in vlogi mame, vseeno veliko berem, spremljam novice in razmišljam, kaj bi še lahko ponudili gledalcem. Seveda tega nisem mogla povsem izklopiti niti med porodniškim dopustom. Tokrat sem z vidika ženske, ki je zjutraj doma, tako kot je veliko mladih mamic, upokojencev in tistih, ki delajo ...