Povila prvorojenko Ivo

Minuli četrtek je novo, tokrat stalno vlogo v igri življenja, dobila priljubljena igralka Ana Urbanc. S partnerjem, koreografom in plesalcem Borom Pantićem sta namreč postala oče in mama deklice Ive. In kot se spodobi, ju je Iva v hipu osvojila in jima spremenila življenji.



Kar naenkrat je namreč prevzela glavno vlogo in postala osrednja igralka, okoli katere se vrti vse – hranjenje, kopanje, previjanje, ljubkovanje in seveda spanje. Ana priznava, da sta se z Borom v deklico v hipu zaljubila, in pravi, da je punčka za pojest. »Prav nič ni sitkana in maksimalno uživa. Najbolj v umivanju in previjanju, sploh če to dela Bor. In je kot ta velika, madona, saj v le nekaj dneh tehta že več, kot ko se je rodila!«



V uredništvu mladi družinici od srca čestitamo in ji želimo srečnih, zdravih in vragolij polnih let, ki prihajajo!