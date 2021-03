Postala sta risana junaka

Nedvomno lahko rečemo, da so Simpsonovi v najdlje trajajoči animirani televizijski seriji vseh časov storili in povedali vse, kar si lahko izmisli človeška domišljija. No, vsega mogoče res ne. Gostili niso našega najboljšega košarkarja Luke Dončića in njegove srčne izbranke Anamarie Goltes.



A če bi bil Luka kakšno leto starejši, bi se to prav gotovo zgodilo. Sta pa mlada in uspešna slovenska zvezdnika, ki sta si ustvarila življenje čez lužo, vsaj virtualno dobila vlogo v omenjeni seriji.



Mladi italijanski umetnik Stefano Monda, ki ima na instagramu več kot 320.000 sledilcev, je nase prvič opozoril prav z risbami, ki jih je ustvaril v slogu animirane televizijske serije, tokrat pa je v roke vzel Luko in Anamario ter njuna pasja prijatelja Huga in Gio in ju narisal kot junaka Simpsonovih.



Anamaria je bila nad njegovo mojstrovino tako navdušena, da jo je delila s svojimi prijatelji in sledilci, nekateri pa so prepričani, da bi morala umetnina krasiti tudi njun luksuzni dom v ZDA.



Komentarji: