Postala je Ona 365 (FOTO)

Poznamo jo kot prvi obraz kultne pogovorne informativne oddaje Tarča, zdaj pa je postala prva zmagovalka tradicionalnega izbora Ona 365, ki so jo izbrali bralci.

Izmed letošnjih desetih nominirank, izjemnih Slovenk, ki jih je izbrala strokovna komisija in so vam jih ves marec predstavljali v prilogi Ona, reviji Onaplus in na spletni strani onaplus.si, so prav novinarko in voditeljico Eriko Žnidaršič prepričljivo povzdignili na prvo mesto.

Ob razglasitvi zmagovalke je strokovna komisija (Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge, Valentina Smej Novak, filozofinja, Bojana Leskovar, publicistka, in Sabina Obolnar, urednica revije Onaplus in priloge Ona) o tem, zakaj je postala Ona 365 za leto, ki je odšlo, dejala: »Ker je novinarka, ki profesionalno in nezadržno odkriva prikrito. In še: ker je resnica osnovni odlok življenja. A izbrale ste jo tudi ve, spoštovane bralke, in vi, spoštovani bralci, tudi za vas je ona glas resnice. Tukaj in zdaj je še kako pomembno, da ponovno – in vedno znova, če bo treba, povzamemo filozofinjo Hannah Arendt: 'Naj živi pravičnost, čeravno propade svet.'« Erika pa pravi: »Novinarsko kritični bomo še naprej, ne glede na to, kdo bo na oblasti. Verjamem, da kritično novinarstvo potrebujemo, sicer kot družba in država ne bomo napredovali.«

Eriki sta nagrado na slovesni razglasitvi predali direktorica Dela d. o. o. Nataša Luša (desno) in urednica One in Oneplus Sabina Obolnar (levo).

Poleg zmagovalke se je za naziv potegovalo še devet izjemnih in navdihujočih Oninih žensk, ki si za svoje delo prav tako zaslužijo poklon.

To so: Eva Bobnar, ambasadorka humanitarnega projekta V Kranju dobro v srcu mislimo; Eva Pavlič Seifert, kmetica in umetnica iz Hiše Mandrova; Janja Garnbret, najuspešnejša športna plezalka vseh časov; Jasmina Cibic, umetnica, ki sodobnemu času nastavlja ogledalo; prof. dr. Maja Čemažar, eksperimentalna onkologinja; Samanta Mamić, negovalka v centru starejših Zimzelen Topolšica; Saša Kralj, profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto; Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja; in Skupina Inštitut 8. marec.

Hvala vam za pogum, znanje in vedenje, kaj je prav!