Poglejte, kako so znani pomagali žrtvam poplav (Suzy)

Vsem se nam trga srce ob pogledu na uničeno in poplavljeno Slovenijo ter ob misli na ljudi, ki so izgubili dom, imetje in spomine. Kot vedno pa Slovenci dokazujemo, da je v slogi moč in da znamo stopiti skupaj. Mnogi znani so zavihali rokave tako in drugače. Odbojkar Klemen Šen, ki je tudi gasilec, je šel na pomoč, mnogi glasbeniki so obljubili koncerte, nekateri so zaslužke že odpetih nastopov namenili pomoči potrebnim. Naj nam bo tudi njihova volja za zgled: vsi morda res ne moremo pomagati enako, a vsak lahko najde svoj košček mozaika, s katerim bo prispeval v skupno dobro.

Od harmonike do nogometa

Čeprav so bili številni dogodki pretekli vikend odpovedani, je Darja Gajšek s Špas kvintetom na izredno željo organizatorja na odru vseeno nastopila. Zato pa so se s kvintetom odločili, da ves honorar s tega nastopa podarijo PGD Zagrad-Pečovnik Celje, ki jih je prizadela poplavljena Savinja. »To je naš mali prispevek h katastrofi, ki je prizadela našo domovino.«

Podobno so naredili Lisjaki, ki so izkupiček preteklega sobotnega koncerta namenili žrtvam, Poskočni muzikanti pa so svojo donacijo poklonili Zavodu Zadnje upanje. NK Celje se je odločil, da izkupiček od prodaje vstopnic za četrtkovo nogometno tekmo v Stožicah namenijo družinam, ki so jih prizadele poplave. »Šlo bo več kot za nogomet!« so sporočili.

V Škofji Loki bodo žrtvam namenili izkupiček prodaje vstopnic Kina nad mestom, marsikje po Sloveniji zbirajo prispevke z vadbami, delavnicami, meditacijami, zaposleni v lokalih se odpovedujejo dnevnim plačilom, posledice poplav čistijo tudi prostovoljci iz azilnega doma in še in še.

Za težke čase

Tudi Nina Pušlar se je odločila, da prihajajoči nedeljski koncert v avditoriju Portorož izvede in zbrana sredstva v celoti nameni tistim, ki so bili v zadnjih dneh prizadeti v poplavah. »Trenutni časi so hudo težki, za mnoge tragični, boleče je gledati, kako so nekateri čez noč ostali brez vsega, ganljivo pa je videti požrtvovalnost gasilcev, civilne zaščite, policistov, gorskih reševalcev, vojakov, prostovoljcev in predvsem medsebojno podporo sosedov, prijateljev in solidarnost do drugih, tudi za ceno izgube lastnih domov. Pomembno je, da v teh trenutkih še kako stopimo skupaj in si pomagamo,« pravi.

Alya, ki jo ob pogledu na Savinjsko dolino boli srce, je obljubila koncert, Martina Ipša pa večer komedije.

Nov list življenja

Rebeka Dremelj in Bepop bodo ves denar od prodaje vstopnic za koncert, ki bo 20. septembra v kulturnem domu Domžale, namenile pomoči potrebnim. »Ne bodo milijoni, bo pa vsaj kapljica v morje k boljši prihodnosti,« pravijo in vse vabijo, da kupite karto ter s tem podprete projekt in prispevate za tiste, ki ne vedo, kako naj na novo obrnejo list življenja. Rebeka je hkrati ponudila svoj dom družini, ki potrebuje pomoč, enako je naredil tudi Tim Kores - Kori.

Plezala za žrtve

Janja Garnbret, ki je pretekli konec tedna v Bernu osvojila zlato in srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju, bo denarno nagrado s prvenstva v celoti namenila za pomoč prizadetim v poplavah v njeni ljubi domači Koroški. Plezalka, ki je priznala, da je težko opazovala od daleč, je dejala: »Če že še ne morem biti doma, lahko vsaj s tem, ko za obnovo in pomoč ljudem namenim svojo nagrado, pomagam po najboljših močeh. Koroška je moj dom, v poplavah je zelo nastradala.« Janjin partner, zavarovalnica Allianz, bo znesek njene donacije še podvojil.

Janja Garnbret FOTO: Leon Vidic/delo

Špas sanacija

Mnogi so priskočili na pomoč Špas Teatru, za katerega kaže, da je v poplavah izgubil skoraj vse, kar je skrbno hranil zadnjih 25 let. Čistiti sta pomagali tudi Neisha in Mojca Funkl.

Poplavljeni

Tinkara Fortuna je morala med evakuacijo iz hiše, a je ob povratku in čistilni akciji pozvala vse, naj donirajo in pomagajo tistim, ki so v hujših težavah. Med tistimi, ki so utrpeli posledice poplav, so tudi Dejan Krajnc, ki mu je poplavilo hišo in je že pozval kolege, naj po umiritvi razmer organizirajo dobrodelni koncert v Laškem, Luka Jezeršek, čigar gostinstvo je pod vodo, a poziva ljudi, naj prispevajo za najbolj trpeče, in Rok Golob, ki mu je voda uničila vse v studiu, ki ga je gradil trideset let: od neskončne zbirke različnih glasbil z vsega sveta do glasbene dokumentacije in tehnične opreme, vendar prav tako poziva k sočutju in ljubezni.