Podpisala sta predporočno pogodbo

Britney Spears je že tretjič poročena! Trenutek, na katerega je čakala, je končno le prišel in v beli obleki se je sama sprehodila do oltarja na domačem vrtu.

Na poroki je bilo le šestdeset gostov, med njimi Donatella Versace, ki je oblikovala njeno obleko, Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton in njena mama Kathy ter Selena Gomez. Britneyjini starši in sestra vabil seveda niso dobili, vendar je njena mama vseeno komentirala pevkine objave na instagramu in ji zaželela srečno življenje. A pop ikona ni več naivna, kar kaže na različne načine. Še preden sta se zaljubljenca poročila, sta namreč podpisala predporočno pogodbo, po kateri on ne dobi ničesar od njenega pred poroko pridobljenega bogastva.

»To je nujno, kaj pa, če mi bo poskušala vzeti vse, kar imam?« se je šalil Sam Asghari, vedoč, da je njegova izvoljenka veliko bogatejša od njega. Pevka je vredna 57 milijonov evrov, od katerih so le slabi trije v gotovini, vse ostalo so investicije, med njimi tudi novi dom, ki sta si ga omislila in se vanj takoj vselila.