Po frizuro na Triglav

Lastnik najvišje pričeske

Triglav se vsaj enkrat na leto spremeni v frizerski salon. Za to je zaslužen velenjski mojster za krotitev las, ki je tokrat k sodelovanju povabil poskočnega. Ta je moral vstati sredi noči, saj se je ekipa na Triglav odpravila že ob treh zjutraj, vmes pa jih je preganjalo slabo vreme. Vendar se niso vdali, ampak pogumno prestali vse preizkušnje in uresničili zadani si cilj. »Letošnji podvig je bil zaradi mraza, vetra, megle in dežja nekaj posebnega, ob koncu skoraj nisem več čutil prstov na rokah,« je Marko na kratko opisal najtežji del – striženje na nadmorski višini 2864 metrov.Tudi lastnik nove pričeske na slovenskem očaku si bo ta dan zapomnil po izzivu. »Po naporni hoji me je čakal krst, nato pa friziranje, britje, lakiranje – in irokeza je bila kljub močnemu vetru narejena. Tik pred prihodom v varno zavetje Planike nas je ujel dež, a smo se tolažili z odličnim golažem in nazdravili tej neponovljivi dogodivščini,« nam je povedal lastnik najvišje pričeske pod Alpami, ki je tudi nastala na najvišji točki Slovenije.