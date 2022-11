Pisanje na roke ohranja aktivne možgane

Obožujem gibanje. To strast poskušam predajati naprej, tudi med vas, ki to berete. Ker zagovarjam načelo zdrave kmečke pameti, vam lahko kot strokovnjakinja svetujem, da je kakršno koli gibanje boljše kot nobeno. Seveda vam priporočam, da ga prilagodite svojim sposobnostim in letom, ker nobeno pretiravanje ni zdravo. A še vedno je bolje 10 minut gibanja kot nič. Bolje gibanje prek spleta kot nič. Bolje sprehod kot jamranje. tanja želj Sama sem iz radovednosti in potrebe na poti svojega gibalnega izobraževanja spoznala vaje za stopala in dlani. Aktivnost stopal je izjemnega pomena za celotn...