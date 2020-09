Pazite se natreniranih Celjank!

Po slovesu od uspešne športne kariere se je nekdanja atletinja Jolanda Čeplak posvetila prenašanju svojega bogatega znanja in izkušenj na mlade. Kar nekaj mladih športnikov iz okolice Celja je pod njenim mentorstvom doseglo odlične rezultate in osvajalo najvišja mesta na tekmovanjih.



»S karanteno pa se je delo po šolah čez noč ustavilo. Nekaj časa sem bila doma, nato pa sem začela razmišljati, da bi do boljše telesne pripravljenosti pomagala še odraslim. Sestavila sem skupino žensk v najboljših letih in začele smo delati. Za nekatere, ki niso nikoli trenirale, je bil prihod na atletski stadion in v dvorano pravi življenjski dogodek.



Z značilno žensko trmo in odločnostjo so se zapodile v delo in v kratkem času dosegle velikanski napredek,« je ponosna Jolanda, ki ji gre dobro tudi zasebno. Njeni hčerki dvojčici, ki sta se rodili kot nedonošenki ter sta potrebovali veliko skrbi in fizioterapije, sta šli nedavno v prvi razred.