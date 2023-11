Owen Wilson: v zasebnem življenju ima manj sreče (Suzy)

Rodil se je v Dallasu kot srednji od treh sinov staršem irskega porekla. Iz šole so ga vrgli, ker je plonkal pri geometriji, a se je pozneje vseeno vpisal na študij angleškega jezika, ki ga ni končal, saj je tam spoznal režiserja Wesa Andersona.

Na kolidžu se je posvetil študiju angleškega jezika.

Skupaj sta napisala scenarij za film Bottle Rocket, v katerem je Owen tudi nastopil. Najbolj se je proslavil s komedijami, kot so Opoldanski obračun, Lovca na družice, Zoolander in Noč v muzeju, tudi Darjeeling Limited, Marley in jaz ter Polnoč v Parizu.

Svoj glas je posodil marsikateremu risanemu junaku, med drugim Streli McQueenu v Avtomobilih in Marmaduku. V zasebnem življenju ima manj sreče. Leta 2007 je poskusil narediti samomor in se zato zdravil za depresijo.

Ima dva sinova in eno hčerko, vendar s slednjo ne želi imeti opravka, saj naj bi nekdanja partnerica proti njegovim željam načrtovala nosečnost.

Svoj glas je posodil marsikateremu risanemu junaku.

V filmu Armageddon je igral ob Bruceu Willisu in Benu Afflecku (tretji skrajno levo).

Njegova brata Andrew in Luke sta prav tako igralca.

V filmu Marley in jaz je nastopil z Jennifer Aniston.

Leta 2010 smo ga gledali z Reese Witherspoon v Kako veš.

V filmu Poroči se z mano smo ga lani gledali ob Jennifer Lopez.

V prvi vlogi v filmu Bottle Rocket