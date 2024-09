Otroški rak podira tabuje (Suzy)

September je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Z diagnozo rak se pri nas vsako leto sooči 80 otrok in njihovih staršev. Na Inštitutu zlata pentljica se že vrsto let trudijo spremeniti zastarelo miselnost in namesto usmiljenja v ljudska srca zasaditi upanje in občudovanje. Njihov letošnji slogan je 'Nisem nevidna', pod tega se podpisujejo otroci in mladostniki, ki se borijo ali so že premagali zahrbtno diagnozo.

Težko bi našli presežnike, s katerimi bi opisali, kako neprecenljiv je prispevek Valerije in Iva Čarmana. Zaradi njiju je ta svet lepši, otroci z rakom pa so dobili velikanska zaveznika, s tem se strinja tudi Mija. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

Glavna zvezda je neomajna borka Tinka Tonejc, diamantna maturantka s sončnim pogledom. Po njeni bistri glavi je svojo kreativnost izrisala vizažistka Korina Korper, plakat je uredil maneken Jan Fonda. Idejna mama in oče človekoljubnega projekta, Valerija in Ivo Čarman, sta upravičeno ponosna na predanost njunih otrok, ki si kljub trpkim izkušnjam želijo samo eno – živeti! Hkrati so hvaležni vsem, da njihov svet barvajo z ljubeznijo.

Peter Prevc ni junak samo na skakalnici, ampak tudi sicer, ko brez pomisleka polepša dan najmlajšim. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

Čarobni dan za čarobne otroke FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

V slogi je moč, dokazujejo Ivo, Tomi in Neža. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

Športni prvaki so navdih, zato je navdihujoče biti v družbi Jakova Faka. Ta je Mayu Volavšku čestital za pretečenih 10 kilometrov, s tem da je februarja končal kemoterapijo. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

Tudi Korina Korper je bila neizprosno bitko, a se ni vdala. Danes kot vizažistka drugim lepša trenutke. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica

Topel objem Valerije Čarman je prelepo darilo. FOTO: arhiv Inštitut zlata pentljica